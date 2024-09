Pai mata a filha atropelada enquanto manobrava caminhão

Uma tragédia abalou uma família residente no município de Cornélio Procópio após uma adolescente morrer atropelada por um caminhão que era conduzido pelo pai da vítima. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (19).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito do tipo atropelamento registrado na Rua Rio Grande do Norte. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com um homem sentado no chão ao lado do corpo da vítima pedindo por socorro. De imediato foram acionadas as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros que estiveram no local para prestar os primeiros socorros a jovem, mas infelizmente foi constatado que ela já estava sem vida.

Frente aos fatos, o local do acidente foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima.

Em contato com o motorista do caminhão, o homem que é pai da adolescente estava visivelmente abalado e relatou que estava manobrando o caminhão e não percebeu a presença da filha que acabou sendo atropelada em frente a garagem da residência da família. A mãe da jovem também estava no local em estado de choque.

O motorista do caminhão, que é devidamente habilitado, foi submetido ao teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.