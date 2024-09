Carro de candidato a prefeito de Pinhalão é alvejado por tiros

Na noite da última sexta-feira (13), Luiz Eduardo de Castro Vanzeli (União Brasil), candidato à prefeitura de Pinhalão, foi alvo de uma possível tentativa de atentado. O incidente ocorreu após um comício do candidato, realizado em uma área rural do município.

Continua após a publicidade

Após finalizar o comício, o candidato foi informado de que seu veículo, um Toyota Fielder, haveria sido atingido por uma pedrada. “Eu cheguei no carro na hora de ir embora e me disseram que alguém havia acertado o meu carro com uma pedrada”, comenta o candidato.

Continua após a publicidade

Contudo, Luiz entrou no veículo e retornou até o município de Pinhalão, onde, segundo ele, percebeu que as marcas não eram de pedradas e sim de balas que perfuraram o carro. No vídeo, Luiz mostra onde possivelmente a bala entrou e, na mesma direção, a bala teria saído do outro lado.

Segundo ele, os suspeitos podem ter realizado a ação com a finalidade de intimidar o candidato, mas Luiz deixa claro que não se sentirá intimidado e continuará com sua campanha. “O objetivo deve ter sido para me assustar, mas eu não vou me assustar não. É isso que estamos enfrentando e é isso que vamos enfrentar, mas vamos em frente”, afirma o candidato com convicção.

O incidente gerou repercussão na cidade de Pinhalão através das redes sociais, e as autoridades locais estão em alerta para garantir a segurança dos candidatos durante o período eleitoral. As investigações devem seguir nas próximas semanas, com o objetivo de esclarecer os detalhes do possível atentado.