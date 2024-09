Frente Parlamentar em Apoio às Comunidades Terapêuticas realiza curso de capacitação em emendas parlamentares

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou na manhã desta quinta-feira (12), no Plenarinho Deputado Luiz Gabriel Sampaio, o curso de “Capacitação em Emendas Parlamentares Estaduais” com o objetivo de orientar as instituições sobre os procedimentos e documentos necessários para pleitear recursos públicos que vão auxiliar as atividades.

A iniciativa é do coordenador da Frente Parlamentar em Apoio às Comunidades Terapêuticas, Cuidados e Prevenção às Drogas, deputado Gilson de Souza (PL), direcionado para representantes de comunidades terapêuticas, assessores parlamentares e outras organizações da sociedade civil (OSC) interessadas em aprender mais sobre o tema e foi ministrado por servidores da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), para orientar as entidades que operam o Sistema de Apoio de Transferências e Apoio à Gestão (SISTAG) da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família do Governo do Estado do Paraná.

O parlamentar ressaltou a importância da capacitação oferecida pela Assembleia Legislativa para estas entidades. “Este foi um curso de capacitação em emendas parlamentares para as instituições que trabalham com pessoas que estão se libertando da dependência química. A ideia é poder preparar os gestores dessas comunidades terapêuticas para que possam ter acesso aos recursos estaduais, questão de documentação, questões legais, prazos, enfim, para que estejam aptas a receber esses recursos. O que depender de nós, estamos dispostos a cooperar para que continue estas comunidades Terapêuticas continuem crescendo, desenvolvendo esse trabalho, acolhendo aqueles que tanto precisam e que infelizmente tomados por um vício acabam deixando de cumprir o seu papel como cidadão, realizando seus sonhos e projetos. Lembramos sempre que isso, a questão do vício, não atinge somente a pessoa, mas atinge a família, aqueles que estão ao redor. Por isso, parabéns pelo trabalho de todos junto às Comunidades Terapêuticas”, disse Gilson de Souza.