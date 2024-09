Equipes do Norte Pioneiro avançam para a fase macrorregional do Bom de Bola

No último fim de semana, a etapa da segunda regional dos Jogos Escolares Bom de Bola foi concluída com grande sucesso, envolvendo quase oito mil atletas e técnicos em mais de 10 cidades do Paraná. O Norte Pioneiro se destacou na competição, com várias equipes garantindo vagas para a fase macrorregional.

Na região do Norte Pioneiro, a fase da segunda regional foi disputada em Santana do Itararé e Jacarezinho, onde seis equipes da região brilharam e conquistaram suas vagas para participar da fase macrorregional dos Jogos Escolares Bom de Bola.

Em Santana do Itararé, as equipes mostraram um desempenho impressionante. No feminino, a equipe de 12 a 14 anos do Colégio Estadual São Tomaz de Aquino foi a campeã, enquanto as categorias masculinas também se destacaram. A equipe de 12 a 14 anos do Colégio Estadual Rui Barbosa, de Arapoti, e a equipe de 15 a 17 anos do Colégio Estadual São Tomaz de Aquino também garantiram suas vagas na próxima fase da competição.

Jacarezinho também teve um desempenho notável. Na categoria feminina de 15 a 17 anos, o Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite foi o campeão, enquanto na categoria masculina, a equipe de 12 a 14 anos do Colégio Estadual Stella Maris, de Andirá, também garantiu sua vaga.

Fase macrorregional será realizada entre 19 e 22 de setembro. Foto: SEES-PR

As equipes do Norte Pioneiro se prepararam intensamente para a próxima fase da competição, que ocorrerá entre os dias 19 e 22 de setembro. A fase macrorregional reunirá os melhores times do estado, e a expectativa é alta. Os atletas e técnicos estão ansiosos para representar suas cidades e escolas com garra e determinação.

O sucesso das equipes do Norte Pioneiro na etapa regional demonstra o forte potencial esportivo da região e promete uma competição acirrada e emocionante na fase macrorregional. Com o empenho e a dedicação mostrados até agora, as equipes locais têm tudo para fazer uma grande apresentação e seguir em frente na busca pelo título.