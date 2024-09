Assembleia Legislativa promove curso para capacitação em emendas parlamentares

Garantir que quem sofre com problemas relacionados à dependência do álcool e outras drogas tenham cada vez mais acesso a serviços eficazes e de qualidade. Esse é o objetivo do curso de “Capacitação em Emendas Parlamentares Estaduais”, que será promovido na Assembleia Legislativa do Paraná, por iniciativa do deputado Gilson de Souza (PL), coordenador da Frente Parlamentar em Apoio as Comunidades Terapêuticas, Cuidados e Prevenção às Drogas, e é direcionado para representantes de comunidades terapêuticas, assessores parlamentares e outras organizações da sociedade civil (OSC) interessadas em aprender mais sobre o tema.

O curso acontece nesta quinta-feira (12), a partir das 10 horas, no espaço do Plenarinho, e visa orientar as instituições sobre os procedimentos e documentos necessários para pleitear recursos públicos que vão auxiliar as atividades. Ele será ministrado por servidores da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), e tem como foco as entidades que operam o Sistema de Apoio de Transferências e Apoio à Gestão (SISTAG). “Trata-se de uma dificuldade que temos observado, que muitas instituições têm na hora de buscar recursos públicos para a ampliação de atividades já realizadas ou até mesmo para o desenvolvimento de novos projetos sociais voltados a atender demandas da população”, explica o deputado Gilson de Souza.

De acordo com o parlamentar, a ideia de organizar o evento na Assembleia surgiu durante uma reunião com a Comunidades Terapêuticas Associadas do Brasil (Compacta). “Fui procurado pelo presidente da instituição, Thiago Massolim, nosso parceiro de trabalho nesta Frente Parlamentar, que relatou que muitas comunidades terapêuticas têm dúvidas sobre a documentação necessária, prazos, entre outras questões legais que envolvem a parceria entre as instituições e o Estado para liberação de recursos”, detalhou.

Além da Sedef, que terá como representante a técnica Laurita Menjon, o curso também contará com as palestras do técnico de orçamento público da Assembleia, Marcelo Vilela de Carvalho Costa, da Comissão de Orçamento; e da técnica legislativa e chefe de gabinete do deputado Gilson, Raquel Cavalheiro. “Queremos capacitá-las para que possam operar o SISTAG sem o cometimento de erros, pois as entidades precisam esclarecer dúvidas sobre o sistema e assim estarem aptas ao recebimento efetivo de recursos”, explica a servidora.