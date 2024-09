Van da Saúde de Tomazina se envolve em acidente e idosa fica ferida

Um acidente de trânsito envolvendo uma van da secretaria municipal de Saúde de Tomazina, no Norte Pioneiro, deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (10). A situação aconteceu em Curitiba.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no bairro Campina do Siqueira e envolveu uma Van da Saúde e um automóvel Fiat Uno. Conforme os relatos colhidos no local, a Van seguia pela Saldanha Marinho e, ao atravessar a Mario Tourinho, acabou sendo atingida pelo carro que trafegava por uma canaleta exclusiva para Ônibus.

Com o impacto, uma paciente da Van teve ferimentos no crânio o tórax. O condutor do veículo também ficou ferido. Os dois foram socorridos pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Ao verificar a situação dos condutores e dos veículos, foi constatado que o motorista do Uno não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o automóvel apresentava pendências administrativas.

Frente aos fatos, foram tomadas as providências cabíveis ao caso.