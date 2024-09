Ribeirão do Pinhal recebe segunda regional do Bom de Bola

A partir desta quinta-feira (05), Ribeirão do Pinhal se tornará um dos centros das atenções esportivas do Paraná, ao sediar a segunda regional dos Jogos Escolares Bom de Bola. A competição, que segue até domingo (08), promete reunir cerca de oito mil participantes, entre atletas e comissão técnica, e definirá os últimos classificados para a fase macrorregional dos jogos.

Os Jogos Escolares Bom de Bola, competição exclusiva de futebol de campo, atendem duas categorias, ensino fundamental para estudantes de 12 a 14 ano, e ensino médio, de 15 a 17 anos. O evento é promovido pelo Governo do Paraná e realizado pela Secretaria do Esporte, com o apoio dos Núcleos Regionais de Educação, Escritórios Regionais do Esporte e Federação Paranaense do Desporto Escolar.

A etapa regional de Ribeirão do Pinhal será um ponto de destaque, trazendo uma oportunidade única para estudantes de escolas públicas e particulares demonstrarem seu talento no campo. O evento promete ser um marco para a cidade, não só pela sua importância esportiva, mas também pelo impacto positivo na comunidade local.

O evento promete reunir 7,9 mil participantes, desde atletas a auxiliares técnicos. De acordo com a coordenadora da competição, Márcia Tomadon, o alto número de participantes se deve ao interesse do público e facilidade de organização da modalidade. “O futebol de campo é uma competição que cabe até em municípios bem pequenos”, explica.

Após a regional em Ribeirão do Pinhal, a competição avançará para a fase macrorregional, que será realizada entre 19 e 22 de setembro, e culminará na etapa final, prevista para 8 a 13 de outubro em Pérola.

Os documentos oficiais dos jogos, como boletim, programação, resultados e classificação, estão disponíveis no site da Secretaria do Esporte e no aplicativo da Paraná Esporte, acessível tanto na App Store quanto no Google Play.