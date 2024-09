Tomazina receberá primeiro Festival de Balonismo para comemorar aniversário de 136 anos

Afim de celebrar o aniversário de 136 anos de Tomazina, o município receberá o Primeiro Festival de Balonismo, que promete reunir entusiastas, pilotos e o público para apreciar a magia dos balões em um ambiente festivo e social. Este evento inédito na cidade não apenas marcará uma data especial, mas também oferecerá uma oportunidade única para os visitantes se encantarem com o colorido espetáculo dos balões de ar quente.

Continua após a publicidade

Programado para ter início no próximo sábado (07), o festival apresentará uma programação diversificada e repleta de atrações. Os visitantes terão a oportunidade de admirar a beleza dos balões em exibições impressionantes, incluindo voos cativos e voos competitivos, onde habilidades como a precisão nas aterragens e a criatividade no design dos balões serão postas à prova.

Continua após a publicidade

Imagem Ilustrativa. Foto: Matheus Gaston/aRede.

A Golfier Balloons, empresa responsável pelo evento, programou o evento com uma série de atividades que prometem agradar a todos presentes no evento. No sábado, as exibições vão começar a partir das 06h30, com um Voo Competitivo. Por volta das 14h00, haverá uma Palestra Geral sobre Balonismo.

Às 15h00, haverá uma exibição de Voo Cativo e, em sequência, um Voo com Decolagem Coletiva. Após isso, por volta das 18h30, haverá uma carreata com balões. Por fim, a programação conta com um Night Gow após as 19h00.

No domingo, as atrações tornam a chamar a atenção do público presente. As exibições começarão às 06h30 com um Voo Competitivo. Na sequência, por volta das 15h00, haverá um Voo Cativo e, às 16h00, o Festival se encerra com um Voo com Decolagem Coletiva.

Vale ressaltar que o Festival é gratuito para todos. Porém, a participação nos voos é paga e o Voo Competitivo é apenas para atletas e profissionais. As vendas dos voos estão disponíveis no telefone (41) 992147952.

O Primeiro Festival de Balonismo de Tomazina promete ser um marco na história da cidade, promovendo o turismo local e celebrando a cultura e a comunidade de maneira vibrante e inesquecível. A Prefeitura de Tomazina convida todos a participar dessa celebração única e a vivenciar a magia dos balões em um ambiente acolhedor e festivo.