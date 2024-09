Atleta do Norte Pioneiro pede ajuda para participar de campeonato internacional de Jiu-Jitsu

Um jovem atleta de Jiu-Jitsu, que mora em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, está prestes a realizar um grande sonho, participar de um campeonato internacional da modalidade. No entanto, para transformar esse sonho em realidade, seu pai está procurando patrocínio e ajuda da comunidade.

Com apenas 12 anos de idade, Rafael Ricardo Avila Francisco, já se destacou em diversas competições regionais e interestaduais, conquistando uma série de medalhas e reconhecimento pelo seu talento e dedicação ao esporte.

Rafael entrou no mundo do Jiu-Jitsu em 2022, com apenas 10 anos de idade, pela equipe Donato Rusig Team, da academia Jacarezinho Fight Club. Desde então, Rafael conquistou diversos campeonatos.

“No primeiro campeonato que ele disputou, foi campeão. Depois disso, ele só foi acumulando títulos e medalhas, o que o fez progredir em sua carreira e chegar até aqui”, conta Ricardo Francisco, pai de Rafael.

Rafael foi campeão da Copa Cactus de Jiu-jitsu em Ourinhos neste ano. Foto: Divulgação

Com o desempenho cada vez mais aprimorado, os horizontes começaram a se abrir. A oportunidade de competir em um evento internacional representa um marco em sua carreira e a realização de um grande sonho.

“Este campeonato é de grande importância para mim, pois vou conseguir mostrar e aprimorar o meu desempenho e minhas técnicas. É algo que eu desejo muito”, afirma Rafael.

Para ajudar o atleta a concretizar sua participação no campeonato, o pai está organizando uma campanha para buscar patrocínios e contribuições. Ele reforça que qualquer apoio será de grande valia e que está trabalhando para encontrar possíveis patrocinadores. “Estamos correndo contra o tempo. Qualquer ajuda faz a diferença e será muito apreciada”, afirma Ricardo.

Segundo ele, toda a ajuda que conseguir será utilizada para cobrir os gastos da estadia, alimentação, inscrição, uniformes, transporte e treinamentos, para que o garoto continue a progredir na sua carreira.

O sonho de Rafael, é participar do Internacional Kids 2024, que reunirá atletas do mundo todo. Este evento, realizado pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF) e pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), marca uma grande conquista para o jovem.

Para ajudar o atleta, qualquer doação é bem-vinda. Os doadores podem enviar a ajuda através da chave PIX 43996336289. “Qualquer ajuda é bem-vinda. Não importa o valor, desde que seja de coração”, afirma Ricardo.