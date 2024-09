Começam obras de reforma da iluminação do Plenário da Assembleia

Os trabalhos de troca da iluminação do Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná começaram nesta quarta-feira (4). O primeiro passo é a preparação do espaço para a instalação dos andaimes especiais, com a retirada das cadeiras dos parlamentares, computadores, além do sistema eletrônico de votações e microfones nas bancadas.

A última reforma foi realizada em 2016 e, atualmente, havia várias lâmpadas queimadas e em curto, comprometendo a luminosidade do local e prejudicando o registro por parte dos profissionais imprensa responsáveis pela captação de imagens, especialmente durante a realização de eventos noturnos como sessões solenes e audiências públicas.

A decisão para suspenção das atividades no espaço para a recuperação da parte elétrica foi tomada pela Mesa Executiva, em consenso com o Colégio de Líderes do Parlamento.

300 lâmpadas

São cerca de 300 lâmpadas tubulares de led que serão substituídas para garantir iluminação homogenia. As que estiverem em bom estado serão armazenadas para serem utilizadas em outros espaços da Assembleia.

A obra vai durar quatro semanas devido a particularidades do Plenário, cuja altura alcança entre 10 a 12 metros, o equivalente a um prédio de três andares. Além disso, o local conta com bancadas fixas, piso em desnível, incluindo a necessidade de proteção da mesa diretora e do painel eletrônico.

Entre os dias 9 a 27 inicia-se a montagem dos andaimes especiais, a revisão da parte elétrica e troca da iluminação. Do dia 30 de setembro a 4 de outubro haverá a retirada dos andaimes, reinstalação dos equipamentos eletrônicos, limpeza e dedetização. O trabalho será executado por empresa contratada pela Assembleia, com custo em torno de R$ 100 mil.

A partir do dia 7 de outubro, o Plenário estará pronto para a retomada das atividades, com a volta das sessões plenárias e demais agendas, podendo receber os parlamentares a população paranaense que tem as portas abertas para acompanhar as atividades na Casa de Leis.