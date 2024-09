FIEP celebra os 80 anos desempenhando papel crucial na economia do Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná comemorou na terça-feira (03) os 80 anos da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), com a entrega de uma Menção Honrosa à entidade. A homenagem foi proposta pelos deputados Fabio Oliveira (Podemos) e Luiz Fernando Guerra (União), que destacaram a importância da Fiep no desenvolvimento industrial do estado.

O presidente do Sistema Fiep, Edson José de Vasconcelos, também recebeu uma Menção Honrosa por sua dedicação à frente da instituição. Vasconcelos ressaltou a trajetória da Fiep desde sua fundação na década de 1940, enfatizando seu papel na promoção da indústria paranaense por meio de apoio e serviços às empresas. Ele mencionou a atuação firme da entidade em áreas como infraestrutura, tributação, segurança jurídica, e comércio exterior.

O deputado Alexandre Curi (PSD), primeiro-secretário da Assembleia, parabenizou a Fiep pelas oito décadas de atuação e destacou sua contribuição para o crescimento econômico do Paraná. Segundo Curi, a Federação se destaca na promoção do avanço tecnológico, capacitação profissional e responsabilidade social.

Fabio Oliveira afirmou que a Fiep, com 108 sindicatos filiados, representa uma força significativa na indústria paranaense, gerando mais de um milhão de empregos diretos. Luiz Fernando Guerra reforçou a importância da Fiep no desenvolvimento econômico, social e tecnológico do estado.

Fundada em 18 de agosto de 1944, a Fiep representa 37 segmentos industriais no Paraná, totalizando cerca de 76 mil empresas. A entidade é composta por 108 sindicatos, dos quais 99 têm base estadual, oito bases nacional e um base interestadual. O setor industrial paranaense movimenta cerca de R$ 130 bilhões por ano, representando 27,4% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual.

O Paraná possui o quarto maior parque industrial do país, liderando na produção de carne de frango, tilápia, madeira para papel e celulose, e produtos de madeira. O estado também é destaque na produção de suínos, leite, veículos, celulose, papel e produtos de base florestal. O setor industrial paranaense é o maior exportador nacional de carne e madeira serrada e compensado.

Durante a cerimônia, uma peça comemorativa foi entregue à Fiep pelo presidente do Sindicato da Indústria de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica, Louça e Porcelana no Paraná (Sindilouça), Fábio Germano. A solenidade contou com a presença de autoridades e lideranças do setor industrial, além da Banda de Música da Polícia Militar do Paraná.