Ladrões furtam comércio e deixam carta com dicas para reforçar segurança do local

No último sábado (31), um estabelecimento recém-inaugurado no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, foi alvo de um furto inusitado. O comércio, que ainda não completou um mês de inauguração, teve seus pertences e um aparelho de televisão roubados por dois criminosos. O caso chamou a atenção não apenas pelo ato em si, mas também pela mensagem deixada pelo ladrão.

Foto: Reprodução

As câmeras de segurança do local capturaram o momento do crime, mostrando a ação dos dois suspeitos. Após a invasão, um dos criminosos deixou uma carta endereçada ao proprietário do estabelecimento. No bilhete, o ladrão expressou um tom surpreendentemente amigável, escrevendo: “Amigo, o chopp de vinho estava ótimo! Por gentileza, coloque câmeras de vigilância e sensor de monitoramento para seu próprio bem. Desculpe o transtorno.”

O curioso bilhete trouxe um toque de ironia à situação, deixando o proprietário perplexo. Além da mensagem, o incidente deixou a comunidade local em alerta sobre a segurança de novos estabelecimentos na região. A polícia segue investigando o caso, tentando identificar os suspeitos com base nas imagens das câmeras de segurança e na carta deixada. A mensagem inusitada acrescenta um elemento estranho e desconcertante a um crime já perturbador, evidenciando uma nova faceta da criminalidade local.