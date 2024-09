Semana da Pátria é celebrada na Assembleia Legislativa

A sessão solene alusiva às comemorações da Semana da Pátria aconteceu nessa terça-feira (03), no Plenário Deputado Waldemar Daros, por proposição do líder do Bloco Parlamentar Temático Digital e da Inovação, deputado Batatinha (MDB).

A Semana da Pátria compreende os dias 1º a 7 de setembro, quando é relembrada a história da Independência do Brasil, em 1822. No evento também foram homenageados os Colégios Cívicos-Militares instituídos pela Lei estadual nº 21.327 de 20 de dezembro de 2022.

No dia 7 de setembro comemora-se a data em que o Brasil se tornou oficialmente independente de Portugal. A Semana da Pátria acontece sempre na primeira semana de setembro, em que há paradas comemorativas e eventos que culminam no 7 de setembro. A Semana da Pátria inspira uma série de reflexões sobre a importância da independência e as conquistas dos direitos do povo brasileiro.

O proponente e presidente da sessão solene, deputado Batatinha (MDB) ressaltou a importância de comemorar a Semana da Pátria e as homenagens prestadas. “Estamos aproveitando a Semana da Pátria, que sempre faz uma referência para a educação no Brasil e falar um pouco sobre a Independência e do trabalho lindo e maravilhoso que é desenvolvido pelos Colégios Cívico-Militares. Nós temos inclusive, agora no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), um avanço ainda maior pelos nossos Colégios Cívico-Militares. Eu acho que a gente precisa aproveitar esses momentos e divulgar o trabalho que é realizado pelos Colégios Cívico-Militares. Temos visto alguns contrapontos que não são verdadeiros, porque verdadeiro é o trabalho que é feito com os alunos, com o avanço que está acontecendo no Paraná, com a atitude que é tomada e com tudo que é aplicado pelos Colégios Cívico-Militares.

“Em relação à Semana da Pátria, é importante manter essa tradição e lembrar realmente desse momento. As escolas precisam manter isso. Precisamos fazer com que isso não caia no esquecimento. Temos observado que, por exemplo, em outras épocas víamos muito mais envolvimento da comunidade com bandeirinhas nos veículos ou manifestações mais envolventes de toda sociedade, e eu não tenho percebido isso, por isso, não podemos deixar isso acabar. Nós estamos falando da Independência do Brasil, então temos que fortalecer isso e é isso que o Colégio Cívico-Militar vem fazendo com excelência”, completou o deputado Batatinha.