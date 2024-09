Carro capota e motorista fica ferido na PR-436

Um homem de 45 anos ficou ferido após capotar o automóvel que ele conduzia. O acidente aconteceu no início da madrugada desta segunda-feira (02) no município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 01h30 no trecho da rodovia que liga Ribeirão do Pinhal ao entroncamento com a rodovia PR-439. O motorista seguia com um automóvel Hyundai HB20 quando, na altura do km 61, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

Com o impacto do acidente, o motorista teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Ribeirão Claro para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.