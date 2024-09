Parlamentares falam sobre expectativas de Assembleia Itinerante em Astorga

Os deputados estaduais que representam os municípios da região de Astorga, no Norte do Estado, já se preparam para receber propostas e iniciativas da sociedade durante a sessão especial da Assembleia Itinerante que ocorre na cidade na próxima quarta-feira (05). O projeto da Mesa Executiva do Poder Legislativo criado para ouvir as demandas da sociedade nos principais municípios do Estado promove um grande evento para receber as reivindicações e homenagear personalidades do município. A 14ª sessão especial interiorização da Assembleia será realizada a partir das 17 horas, durante a durante a Expoastorga, que ocorre entre os dias 05 a 08 de setembro na Sociedade Rural de Astorga.

Continua após a publicidade

No município, os deputados estaduais irão ouvir os anseios e propostas de entidades de classe e de membros da sociedade civil organizada. Durante as atividades, um documento com as demandas da região será recebido pela Assembleia Legislativa. Além disso, os parlamentares vão homenagear personalidades de destaque da região.

Continua após a publicidade

O projeto encerrou o ano de 2023 com mais de três mil sugestões e reivindicações recebidas de diversos setores da sociedade. Implantado pela atual gestão do parlamento, no ano passado a iniciativa foi realizada nas cidades Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati e Dois Vizinhos. Neste ano, além de Arapongas, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba e Paranavaí sediaram sessões especiais da Assembleia Itinerante. Já Umuarama, Londrina e Maringá receberam o estande da Assembleia durante feiras realizadas nas cidades. Em todos os municípios, o objetivo é aproximar os parlamentares da sociedade.

O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou o entusiasmo dos parlamentares em levar a Assembleia Itinerante para Astorga. “Esta iniciativa reforça o compromisso do Poder Legislativo de estar mais próximo dos cidadãos. Durante essa edição, vamos ouvir demandas de entidades, do setor produtivo e da população em geral para, posteriormente, em conjunto com o Governo do Estado, buscar soluções que beneficiem os municípios da região”.

Representação

O deputado Cobra Repórter (PSD) lembrou que o trabalho por Astorga é constante. “A Assembleia Itinerante estando na cidade é de extrema importância para a população poder se informar sobre todas as ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo. Também podemos ouvir as demandas da sociedade no local. O essencial de tudo isso é que existem resultados de fato. No decorrer das atividades da Assembleia Itinerante, documentos com as principais sugestões das cidades visitadas já foram entregues e se tornaram ações práticas. Com Astorga não será diferente”, disse.

Já o deputado Anibelli Neto (MDB) afirmou que a Assembleia Itinerante é uma oportunidade valiosa para aproximar o Legislativo da população, levando discussões e decisões diretamente às cidades do interior. “Em Astorga, temos a chance de ouvir as demandas locais, fortalecer o diálogo com a sociedade e buscar soluções que atendam às suas necessidades, além de podermos dar o devido reconhecimento e homenagear lideranças que tanto fizeram pela região. Nossa expectativa é que essa iniciativa contribua para um Paraná mais justo e desenvolvido, onde cada cidadão tenha sua voz ouvida e respeitada."

Para o deputado Do Carmo (União), a Assembleia Itinerante em Astorga é uma oportunidade de estar próximo da população astorguense e também de toda região, ouvindo suas necessidades e mostrando as ações que estamos realizando para melhorar a vida de todos. “É assim que reafirmamos nosso compromisso com o Paraná: com trabalho e resultados concretos”, completou.

O deputado Arilson Chiorato (PT) frisou que durante a Assembleia Itinerante as pessoas têm a oportunidade de encontrar e conversar com seus representantes. “Essas ações são essenciais no processo democrático porque fortalece as instituições e a democracia. A Assembleia, ao estar presente na ExpoAstorga, com certeza irá contribuir mais uma vez com esse processo de fortalecimento da democracia, além de possibilitar aos parlamentares conhecer melhor Astorga e suas necessidades, assim como dos municípios da região”, disse.

O deputado Tercílio Turini (MDB) destacou que Astorga é município importante da região e a chegada da Assembleia Itinerante representa com o desenvolvimento do Paraná. “A presença dos deputados estaduais abre caminho para ouvir a comunidade e formular projetos, colocando o poder legislativo à disposição de Astorga e outras cidades próximas", afirmou.

14ª Sessão Especial de Interiorização da Assembleia Itinerante em Astorga

Data: 5 de setembro (quinta-feira)

Horário: 17 horas

Local: Salão social da Sociedade Rural de Astorga (PR-218 – Km 251)