Proposta para impedir o uso de linguagem neutra nos hinos oficiais no Paraná é apresentada na Assembleia

O deputado estadual Denian Couto (Podemos) apresentou nesta quarta-feira (28/08) uma Proposta de Emenda à Constituição do Paraná visando proibir o uso de linguagem neutra no hino do estado e no hino nacional. A proposta, se aprovada, impedirá a utilização da linguagem neutra em todas as solenidades e execuções dos hinos realizadas dentro do território paranaense.

Continua após a publicidade

A iniciativa de Denian Couto surgiu após a utilização da linguagem neutra durante a execução do hino nacional em um comício de Guilherme Boulos (PSOL), candidato à prefeitura de São Paulo, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No evento, o trecho “dos filhos deste solo” foi modificado para “des filhes deste solo”, gerando controvérsia.

Continua após a publicidade

Denian Couto, que é jornalista e professor de Direito, argumentou que a proposta visa proteger os símbolos nacionais, estaduais e federais, que, segundo ele, são representações da história e das lutas do povo brasileiro. Ele enfatizou a importância de respeitar esses símbolos, que são instituídos por lei e carregam significados profundos para a nação e os estados.

Segundo o parlamentar, a adoção da linguagem neutra nos hinos desvirtua os valores e símbolos nacionais. Ele destacou que, para ele, essa prática não está relacionada à representatividade, como é defendido por seus proponentes, mas sim a uma falta de respeito aos símbolos nacionais.

Denian Couto reforçou que a proposta busca estabelecer limites para impedir alterações que ele considera desrespeitosas aos hinos. Ele afirmou que continuará trabalhando para assegurar que os símbolos do Paraná e do Brasil sejam preservados em sua forma original, sem a influência de linguagens ou práticas que ele considera inadequadas.