Jair Bolsonaro visita cidades do Paraná para apoiar candidatos da região

Na última quarta-feira (28), o ex-presidente Jair Bolsonaro deu início a uma extensa agenda eleitoral no estado do Paraná, com o objetivo de em apoiar candidaturas regionais para as Eleições Municipais de 2024.

O primeiro destino do ex-presidente do Brasil foi no município de Foz do Iguaçu, na tarde de ontem, onde Bolsonaro participou de uma carreata que atraiu uma grande quantidade de apoiadores no município. Após a carreata, Bolsonaro esteve presente em um comício em apoio ao candidato General Silva e Luna, do Partido Liberal (PL).

Apoiadores receberam Jair Bolsonaro com entusiasmo em Foz do Iguaçu. Foto: Divulgação/Internet

Nesta quinta-feira (29), os compromissos do ex-presidente continuam. Pela manhã, ele esteve em Marechal Cândido Rondon, onde participou de um evento de campanha ao lado do candidato Arion Nasihgil (PL).

Logo após o evento em Marechal Cândido Rondon, Bolsonaro seguiu para Assis Chateaubriand, onde participou de um comício em apoio a Marcelo Micheletto. A tarde, a programação levará o ex-presidente ao município de Umuarama, onde deverá participar de uma carreata, que está agendada para as 16h00, e encerra o dia de Bolsonaro em Campo Mourão, com mais um evento de campanha.

Já na próxima sexta-feira (30), Bolsonaro continuará sua agenda pelo estado, com visitas previstas para Cianorte, Maringá e Arapongas, todas cidades significativas no contexto eleitoral da região. O encerramento da série de eventos está marcado para o próximo sábado (31) em Londrina, onde Bolsonaro participará de um ato de apoio à candidatura de Tiago Amaral (PSD).

Em Londrina, o evento acontecerá no Calçadão da cidade às 10h30 e contará com a presença de Filipe Barros, líder da oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados, e do deputado federal Fernando Giacobo, presidente do PL no Paraná.