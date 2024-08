Deputado pede melhorias nos trechos urbanos da BR369 no Norte Pioneiro

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD) cobrou nesta segunda-feira, 26, melhorias na sinalização dos trechos urbanos da BR-369 que atravessam Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná. A demanda foi apresentada ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (DNIT) no Paraná, Hélio Gomes da Silva Júnior, em audiência acompanhada pelo prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche (PSD).

Romanelli, que é usuário frequente da rodovia, enfatizou a necessidade urgente de modernização na sinalização viária, especialmente nos trechos que dão acesso ao Jardim Progresso e na entrada principal da cidade. Segundo ele, a instalação de dispositivos modernos é essencial para regular o trânsito de forma mais eficiente e segura, atendendo às demandas dos moradores e dos motoristas que trafegam diariamente pela BR-369.

O deputado destacou o esforço conjunto com o prefeito Amin Hannouche para garantir que as melhorias sejam implementadas o mais rápido possível. A parceria entre o governo municipal e o legislativo estadual visa aprimorar a segurança e a mobilidade urbana em Cornélio Procópio, com foco na instalação de nova sinalização.

A BR-369 está incluída no Lote 2 das novas concessões rodoviárias do Paraná, que prevê a duplicação do trecho entre Cornélio Procópio e Jacarezinho, na divisa com São Paulo. A obra abrangerá 82,76 km de pistas duplas, passando pelas cidades de Santa Mariana, Bandeirantes, Andirá e Cambará. A duplicação será realizada até o entroncamento com a BR-153, em Jacarezinho, exceto no perímetro urbano de Bandeirantes, onde será duplicada a PR-855, o Contorno de Bandeirantes.

As melhorias previstas no trecho incluem a construção de 19 novos viadutos e oito passarelas, além da implantação de dois quilômetros de ciclovias em Santa Mariana e 9,9 quilômetros de vias marginais em Andirá e Santa Mariana. Serão ainda regularizados 16 acessos, corrigidos seis traçados e instaladas sete caixas de contenção de líquidos perigosos.

Em Cornélio Procópio, serão construídos dois viadutos do tipo Diamante. Já em Bandeirantes, as obras serão concentradas no Contorno, com três viadutos e uma passarela. Em Cambará, estão previstos seis viadutos e duas passarelas, com um viaduto adicional próximo à divisa com São Paulo.