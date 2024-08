Líder do Governo destaca posição do Paraná em rankings nacionais de várias áreas

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri (PSD), destaca a referência que o Paraná vem se tornando para o restante do país nas mais diversas áreas. Em rankings nacionais divulgados nos últimos dias, o Estado aparece nas primeiras posições em temas como educação, infraestrutura, eficiência e transparência, sustentabilidade, economia, cobertura vacinal, combate ao desmatamento.

“Esses resultados são fruto de um trabalho iniciado em 2019 e que vem se consolidando cada vez mais sob o comando do Governador Ratinho Junior. Fico honrado e orgulhoso em poder dar a minha parcela de contribuição, juntamente com os demais deputados da base aliada, para que essas políticas públicas possam ser colocadas em prática. E, claro, não posso deixar de ressaltar o papel dos nossos servidores para atingirmos esse sucesso”, afirma Hussein Bakri.

Na semana passada, o Paraná manteve o posto de melhor ensino do país tanto no nível médio quanto no fundamental (anos iniciais e finais), segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). Esse é o principal indicador de qualidade da educação do Brasil e leva em conta a taxa de aprovação das escolas e a média de desempenho dos alunos em uma avaliação de matemática e de português.

Já no Ranking de Competitividade dos Estados do Centro de Liderança Pública (CLP), o Paraná foi considerada a unidade da federação mais sustentável do Brasil pelo quarto ano consecutivo. Na classificação geral, manteve a 3ª colocação a partir da avaliação de 99 indicadores. Em muitos deles, o Paraná figurou em posições de destaque: 1º lugar em combate ao desmatamento; 2º em cobertura vacinal; e 4º em infraestrutura.

Outro destaque nesse levantamento foi a 2ª colocação em eficiência da máquina pública. A análise se baseou na transparência e na saúde fiscal do Estado, o que, conforme o ranking, é fundamental para a construção de um bom governo, reforçando a legitimidade das organizações democráticas e fazendo com que isso se reverta em produtividade e ambiente propício para negócios.

Além disso, no mês passado o Paraná registrou alta de 8,37% no volume de atividade econômica, em comparação ao mesmo período de 2023. Foi o maior aumento entre os estados das regiões Sul e Sudeste, segundo o Banco Central.