Polícia Militar flagra tráfico de drogas e prende mulher em Cornélio Procópio

Na tarde da última quarta-feira (21), uma operação da Polícia Militar em Cornélio Procópio, resultou na prisão de uma mulher envolvida em um esquema de tráfico de drogas. A prisão aconteceu durante um patrulhamento na rua Rio Grande do Norte, área central de Cornélio Procópio.

Continua após a publicidade

Durante o patrulhamento, os policiais notaram uma movimentação suspeita. Uma mulher estava entregando um objeto a um rapaz, que estava na garupa de uma motocicleta. A equipe já tinha conhecimento prévio sobre o envolvimento da mulher com atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas.

Continua após a publicidade

Imediatamente, a equipe realizou a abordagem dos indivíduos. Logo em seguida, os agentes iniciaram uma revista pessoal, onde foram encontradas 75 gramas de maconha. O condutor da motocicleta, que alegou ser um mototáxi, afirmou não ter conhecimento do objetivo da viajem e nada de ilícito foi encontrado com ele.

Portanto, ambos os indivíduos alegaram ser de Panema, um distrito de Santa Mariana, e o comprador da droga confessou que havia se deslocado até Cornélio Procópio para buscar o entorpecente.

Após a revista pessoal, realizada no local do flagrante, os agentes levaram os abordados até a casa da mulher que teria vendido a substância ao homem. Ao chegar no local os agentes iniciaram uma busca detalhada, que resultou na apreensão de 370 gramas de maconha.

Perante aos fatos, apresentados durante a busca, a mulher foi presa e encaminhada à delegacia local para as providências legais cabíveis ao caso, que segue sob investigação para apurar mais detalhes e possíveis conexões com outras atividades criminosas.