Conheça quem são os candidatos a vereador e prefeito de Tomazina nas Eleições Municipais 2024

Com a chegada das Eleições Municipais 2024 cada vez mais próximas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a lista dos candidatos confirmados para disputar as vagas de prefeito e vereador do município de Tomazina.

De acordo com os registros do TSE, foram registrados dois candidatos a prefeito do município, sendo eles Cezar (MDB) e Neli Couto (PSD). Além deles, foram registrados 43 candidatos a vereador de Tomazina.

Entre os candidatos a vereador, dispostos a disputar as Eleições Municipais 2024 em Tomazina, estão Abacaxi (PSD), Adriana Ferreira (Republicanos), Aldir (PRD), Anderson (PT), Andreia Da Vila (PRD), Angela Da Dona Zinha (MDB), Ari Romanosk (Republicanos), Aroldo Ferreira (Republicanos), Betão (PSD), Betinho Do Elsse (Republicanos), Bidu (PRD), Célio Do Nenê (MDB), Chicão (MDB), Clovinho (Republicanos), Denise Da Tekoá (PT), Derli Do Sapé (MDB), Didi Dos Santos (Republicanos), Duzão Bairro Alto (PSD), Ed Do Banco (PSD), Edivaldo Pingo (MDB).

Edvaldo Do Barro Preto (MDB), Fabinho Mecânico (PSD), Flávio Farias (PRD), Leila Do Hospital (PSD), Mané Do Sapé (MDB), Marildinho (Republicanos), Marquinhos (Republicanos), Matias Eletricista (PSD), Nei Cascão (PRD), Paulão Barra Mansa (PRD), Professor Fábio (Republicanos), Professora Luciane (MDB), Professora Nássara (PT), Rafael (PSD), Rafaela Sanchez (MDB), Sabrina Farias (PRD), Selma (PSD), Shay Cardoso (PRD), Toninho Do Zé Dito (PRD), Vera Do Táxi (Republicanos), Vilciane (PSD).

As eleições serão realizadas no dia seis de outubro deste ano. De acordo com o calendário eleitoral definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as eleições ocorrerão em primeiro turno na data mencionada. Caso seja necessário um segundo turno para a escolha dos prefeitos e prefeitas, este será realizado no dia 27 de outubro de 2024. Esse cronograma é estabelecido pela Resolução TSE nº 23.652/2021, que rege as normas para as eleições de 2024.