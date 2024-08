Idosos participam de curso de inclusão digital na Assembleia Legislativa do Paraná

Capacitar os idosos no uso seguro dos recursos do smartphone, como mandar mensagens, utilizar a câmera fotográfica e de vídeo, e acessar as redes sociais, contribuindo com a inclusão digital do público 60+. Com esse objetivo acontece nesta quinta-feira (22), a partir das 13 horas, o “Workshop da Alep Ÿ Curso de Inclusão Digital – Celepar”, no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. São duas turmas: a primeira turma (de amanhã) contará com cerca de 50 participantes, e já teve as inscrições encerradas.

Porém, ainda há vagas para a segunda turma. Ela está programada para sexta-feira (23), quando o curso será ministrado pela manhã, a partir das 8h30. As inscrições para essa turma devem ser feitas hoje (21), até às 17 horas, exclusivamente através do através do WhatsApp pelo número (41) 3350-4056. O workshop é gratuito, sendo necessário apenas levar o smartphone carregado. Destinado público de 60 anos ou mais, possibilita tirar as dúvidas que sempre aparecem na hora de navegar pela internet, traz orientações básica sobre como evitar golpes e dicas práticas de segurança na web. Na aula, com duração de aproximadamente 3 horas, será aborda o uso de aplicativos, como o “Agora é Lei no Paraná”, e plataformas como o da Farmácia do Paraná, o Menor Preço (para pesquisar o menor valor de um produto em estabelecimentos de sua região), o app 190 (para acionar a Polícia Militar) e o Paraná Inteligência Artificial (PIÁ) —que promove o acesso online a serviços públicos do Governo do Estado e a informações oficiais.

Orientações básicas para evitar golpes

O “Workshop da Alep Ÿ Curso de Inclusão Digital – Celepar” é uma iniciativa da Assembleia Legislativa, através do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado, em parceria com a Celepar e o Governo do Estado. "Estou muito feliz em anunciar essa nova edição do Workshop da Alep, em parceria com a Celepar, onde teremos um curso (com duas turmas) voltado para idosos iniciantes”, afirmou a advogada Rose Traiano, presidente do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia. Na avaliação dela, é fundamental que os idosos se sintam seguros ao usar a ferramenta, tornando a tecnologia uma aliada no dia a dia. “Nesta edição – a quinta que estamos promovendo, focaremos nos acessos mais básicos, como: dicas de como usar o Google – barra pesquisa; dicas de WhatsApp, como enviar mensagens ou encaminhar áudios e fazer videochamadas. Teremos ainda orientações sobre segurança, como, por exemplo, criar senha forte e dicas para não cair em golpes”, detalhou. E, essa edição traz uma novidade especial: os participantes terão a oportunidade de participar de uma visita guiada pelos espaços da Assembleia, realizada pelo Cerimonial da Casa.

Serviço:

“Workshop da Alep Ÿ Curso de Inclusão Digital – Celepar”

Turma do dia 22 de agosto (quinta-feira), as 13 horas.

*Inscrições encerradas*

Turma do dia 23 de agosto (sexta-feira), as 8h30.

Inscrições gratuitas: até hoje, dia 21 de agosto (quarta-feira), as 17 horas, somente através do WhatsApp pelo número (41) 3350-4056.

Local: Assembleia Legislativa do Paraná - Praça Nossa Senhora da Salete, s/n – Centro Cívico – Curitiba