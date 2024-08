ALEP decreta luto de três dias pelo falecimento da primeira-dama de Curitiba

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD), decretou luto de três dias pela morte da primeira-dama de Curitiba, Margarita Pericás Sansone, falecida nesta terça-feira (20), em Curitiba, aos 79 anos. Ela estava internada em estado grave no Hospital Marcelino Champagnat, na capital.

“Momento de extrema dor nós estamos vivendo com a notícia do falecimento da esposa do prefeito Rafael Grécia. Ela era uma grande referência aqui em Curitiba e era um sustentáculo também do próprio prefeito. Então, imagino que emocionalmente deva estar abalado, e agora a orar para que ela tenha um bom lugar”, se pronunciou Traiano.

O primeiro-secretário da Casa, deputado Alexandre Curi (PSD), afirmou que se trata de um momento de imensa tristeza para a população curitibana e de todo o Paraná. “Perdemos a nossa primeira-dama, Margarita Sansone, a “minha Margarita”, a quem o nosso prefeito Rafael Greca sempre se refere com muito amor. Uma das mulheres mais cultas de nosso estado, parceira de décadas do nosso prefeito, com quem estava junto desde a década de 1980 Acompanhamos de perto o sofrimento da família nestas últimas semanas, quando se agravou seu estado de saúde e rezamos juntos para que Deus amenizasse esse sofrimento. Enlutados, desejamos nossas sinceras condolências à família, aos demais amigos e a todos os curitibanos que, de alguma forma, sentem essa perda”, disse.

“Curitiba perdeu hoje uma das maiores referências da vida pública, e eu perdi uma grande amiga. Uma mulher admirável, que sempre esteve à frente do seu tempo. Um exemplo de cuidado e de atenção com o próximo. Querida Margarita, muito obrigada pelos ensinamentos e pelo carinho com a nossa família. Levarei no meu coração os inúmeros momentos de alegria que compartilhamos. Que Deus conforte o prefeito Rafael Greca e os familiares”, declarou a segunda-secretária da Assembleia Legislativa, deputada Maria Victoria (PP),

Margarita Sansone era casada com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD). Foi formada em economia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Atuou ainda como jornalista e professora de língua e literatura francesa, além de ter estudado Arqueologia e História da Arte.

Ela foi presidente ainda da Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba, instituída em 1993, no primeiro mandato de Rafael Greca. Também foi presidente da Fundação Cultural de Curitiba e assessora da Casa Civil do Governo do Paraná e do Museu Oscar Niemeyer (MON). Desde 2017, exercia a função de Consultora Estratégica voluntária da Prefeitura de Curitiba.

Prêmio

Há pouco mais de um ano, em junho de 2023, Margarita Sansone foi agraciada com o Prêmio Rosy de Macedo Pinheiro Lima. A honraria é conferida anualmente pela Assembleia a mulheres indicadas pela Bancada Feminina em razão das comemorações do Dia Internacional da Mulher e em outros momentos especiais. A honraria premia mulheres que se destaquem em suas atividades e representem a força, garra e determinação feminina.

Na ocasião, a primeira-dama de Curitiba destacou a felicidade de receber o prêmio. “Recordar muitas coisas que nós fizemos para os mais humildes, para as pessoas abandonadas e idosas. Eu voltei no tempo e tive uma imensa alegria e honra de estar aqui presente”, disse.