Homem é morto com cinco tiros na cabeça

Um homem foi morto com vários tiros no último sábado (17). O crime foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de homicídio. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os agentes se depararam com equipes da Rotam e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) sendo que os socorristas confirmaram a morte do homem que foi atingido com cinco disparos de arma de fogo na região da cabeça, membros superior e inferior.

Frente aos fatos, foram acionadas as equipes do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima, além da equipe da Polícia Civil para dar início às investigações sobre as circunstâncias e motivações da morte.