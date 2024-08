Encontro de motociclistas irá reunir atrações musicais e solidariedade em Tomazina

Nos dias 31 de agosto e primeiro de setembro, o Parque das Corredeiras de Tomazina será o palco do “Tomazina Motorcycles”, um encontro beneficente de motociclistas aberto ao público. Com o propósito de combinar entretenimento e solidariedade, o encontro será gratuito, mas solicita a doação de 1kg de alimento não perecível, que será encaminhado para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), destacando o caráter beneficente da iniciativa.

A programação do “Tomazina Motorcycles” é variada e promete atender a todos os gostos. O evento oferece infraestrutura completa, incluindo camping coberto para os que desejam pernoitar e uma praça de alimentação ampla para satisfazer diferentes paladares. O estacionamento para veículos estará disponível por R$ 10,00, garantindo comodidade para todos os participantes.

No sábado, dia 31, as atividades começam a partir das 10h00 com som mecânico, criando um ambiente animado e energizante. Às 14h00, a banda Expresso Outrora, de Jacarezinho, sobe ao palco. Na sequência, às 17h30, o evento fará a entrega de troféus motociclistas das categorias MC, MG e MA, reconhecendo o desempenho e a paixão dos participantes.

Após a entrega dos troféus, a programação musical continua com a banda Stone Heart às 18h00, seguida pelo aguardado show "Kiss Experience", que começará às 21h00, prometendo uma performance tributo ao icônico grupo de rock.

Já no domingo, dia primeiro de setembro, as atividades se iniciam cedo. Às 08h00, os campistas serão recebidos com um café da manhã para começar o dia de forma agradável. A praça de alimentação abrirá suas portas para o público às 09h00, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas.

Na sequência, às 11h00, o cantor Marcos Cletos, de Jacarezinho, realizará um show acústico, proporcionando uma performance intimista e envolvente. A animação do dia prossegue com a Banda Pátria Fúria, que se apresentará às 14h00. O evento se encerrará às 18h00, marcando o fim de um fim de semana repleto de música, camaradagem e solidariedade.

Com uma programação diversificada e infraestrutura bem planejada, o "Tomazina Motorcycles" é uma oportunidade imperdível para os amantes de motocicletas e para aqueles que desejam apoiar uma causa nobre. Todos estão convidados a participar, aproveitar a programação e contribuir para a APAE, desfrutando de um fim de semana vibrante no Parque das Corredeiras.