Idosa é morta a facadas dentro de sua casa no Norte Pioneiro

Uma mulher de 83 anos foi morta a facadas na madrugada da quarta-feira (07). O crime aconteceu na cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de homicídio registrada em uma residência situada a Vila Independência onde uma idosa havia sido morta e populares haviam imobilizado a suspeita. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os agentes se depararam como uma mulher de 46 anos com marcas de sangue pelo corpo que estava sendo contida por vizinhos da vítima. No interior da residência, foi localizado o corpo da vítima que foi morta com vários golpes de faca. A idosa foi identificada como Benedita Aparecida dos Santos e morava sozinha.

Segundo relatos de testemunhas, vizinhos ouviram Benedita gritando por socorro e foram até sua casa e, quando entraram na residência, se depararam com o corpo da idosa caído ao chão em meio a uma poça de sangue. Em seguida, a suspeita de cometer o crime apareceu com marcas de sangue pelo corpo chamando pela idosa. Ela foi contida até a chegada da PM.

Diante da situação, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal). A princípio, o caso é tratado como latrocínio e a suspeita é de que a mulher, que é moradora de rua e usuária de drogas, possa ter ido atrás da aposentadoria da vítima.

A suspeita chegou a dizer a polícia que o autor do crime seria um homem que chegou a prestar depoimento e disse que estava dormindo na casa de sua tia.

O caso segue sendo investigado.