Cezar Bueno e Lucinha confirmam pré-candidatura à prefeitura de Tomazina

Na noite da última segunda-feira (05), centenas de pessoas compareceram ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Tomazina para participar da convenção partidária que definiu os nomes que irão representar o MDB e Republicanos nas eleições de outubro deste ano.

O evento contou com a presença de mais de 400 pessoas e teve como destaque a homologação da pré-candidatura do atual vereador Cézar Bueno para disputa do cargo de prefeito, tendo como vice a servidora municipal da área da Saúde, Lucilei Lopes, a Lucinha. Além disso, cada partido também divulgou o nome dos dez vereadores que irão disputar o pleito em busca de uma vaga no Legislativo Tomazinense.

O pré-candidato Cezar Bueno discursou ao público presente e reforçou seu compromisso em dar continuidade às ações que já estão sendo realizadas no município. “Vamos dar continuidade ao excelente trabalho que vem sendo realizado pela gestão do atual prefeito Flávio Zan, pois são nítidos os avanços que nossa cidade vem alcançando nos últimos anos. Junto com a nossa parceira Lucinha, que tem amplo conhecimento em diversas áreas e principalmente na Saúde, vamos trabalhar por uma Tomazina cada vez melhor e mais desenvolvida para nossa população”, destacou.

O atual prefeito Flávio Zan, que cumpre seu segundo mandato consecutivo, declarou seu apoio à dupla formada por Cezão e Lucinha. “Gostaria primeiramente de agradecer a confiança que a população de Tomazina depositou em mim e em nossa equipe nestes oito anos à frente da prefeitura. Digo a vocês que o Cezão e a Lucinha têm a minha total confiança para dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado em busca do desenvolvimento e crescimento do nosso município, trazendo cada vez mais benefícios e qualidade de vida para a população tomazinense”, comentou.

O atual vice-prefeito, Rodrigo faria, também estendeu seu apoio aos pré-candidatos. “Cezar e Lucinha têm a minha confiança para seguir o trabalho que vem sendo realizado ao longo dos últimos anos por nossa equipe”, afirmou.

Além do prefeito Flávio Zan e do vice Rodrigo, também declararam apoio aos pré-candidatos Cezar Bueno e Lucinha os deputados estaduais Alexandre Curi e Anibelli Neto, os deputados federais Pedro Lupion e Sérgio Souza, e os secretários de Estado do Planejamento, Guto Silva, e do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.