Assembleia Legislativa celebra os 170 anos da Polícia Militar do Paraná

A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, por proposição de seu presidente, deputado Adriano José (PP), realizou, nesta terça-feira (06), no Plenário Deputado Waldemar Daros, a sessão solene em homenagem aos 170 anos da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

A Polícia Militar do Paraná foi criada como uma unidade de Caçadores, pela Lei provincial nº 7, de 10 de agosto de 1854, denominada Companhia de Força Policial. Atualmente, tem por função primordial o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Estado do Paraná. Ela é Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro, e integra o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Brasil. Seus integrantes são denominados Militares dos Estados, assim como os membros do Corpo de Bombeiros.

Começou em 1854 como Companhia de Força Policial da Província do Paraná, em 1874 passou a ser chamada de Corpo Policial da Província do Paraná, em 1891, Corpo Militar de Polícia do Estado do Paraná e em 1892, Regimento de Segurança do Estado do Paraná. No século 20, em 1917, foi nominada Força Militar do Estado do Paraná, em 1932 passou a ser Força Pública do Estado do Paraná, em 1939, Força Policial do Estado do Paraná até que em 1946 recebeu seu nome que perdura até hoje, Polícia Militar do Estado do Paraná.

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Soldado Adriano José (PP) destacou a importância celebrar o aniversário da Corporação. “A Polícia Militar presta um trabalho com muita excelência e qualidade para população e toda homenagem que é feita para Polícia Militar é pouco diante do que ela faz pela sociedade. Trazer a Polícia Militar aqui na Assembleia para comemorarmos os seus 170 anos, que é agora no dia 10 de agosto, é a nossa forma de enaltecer e agradecer a esses homens e mulheres da ativa, da reserva, os que lembramos só da memória, os que estão falecidos, enfim, o quanto esta Instituição é importante. Inclusive muitas empresas hoje no ramo privado copiam o modelo de organização da Polícia Militar que é baseada na hierarquia, na disciplina e no respeito com o próximo.

O deputado Adriano José explicou também sobre o que se esperar em um futuro próximo para a Polícia Militar. “Nós temos trabalhado bastante para que a Instituição possa se fortalecer cada vez mais. Nossas pautas aqui na Assembleia Legislativa estão alinhadas com o governo do estado quanto a valorização desses policiais. Nesse exato momento nós temos uma pauta na Casa Civil que é a questão da reestruturação salarial dos nossos policiais, uma pauta que eles pedem há muito tempo. Existe outra pauta que é o avanço na carreira, ou seja, a possibilidade de os praças fazerem um concurso interno e poderem chegar a oficiais da Polícia Militar, poderem chegar até tenente coronel. Então são pautas que valorizam homens e mulheres desta carreira, que nós estamos trabalhando para que a possamos aprová-las no máximo até o final deste segundo semestre”.

Presente no evento o secretário de estado da Segurança Pública, Coronel Hudson Leôncio Teixeira destacou a homenagem recebida na Assembleia pela efeméride dos 170 anos da Polícia Militar do Paraná. “Os 170 anos da Polícia Militar é uma história linda que se confunde com a história do Paraná. Muita dedicação para todo o povo paranaense. Nós evoluímos muito em todo esse período, cada época ao seu modo, e agora vivemos num momento também de evolução, onde a polícia militar tem trabalhado demais na redução dos índices, na melhoria do atendimento, no emprego de tecnologia. Eu agradeço a Assembleia Legislativa, o proponente, deputado Soldado Adriano José, pela homenagem justa e merecida a todos os policiais militares e a mim também, que sou da Polícia Militar da Reserva.

“Para o futuro eu desejo uma Polícia Militar respeitada, admirada, reconhecida e valorizada. Que os policiais tenham o reconhecimento que eles merecem, é isso que eu desejo, uma polícia enxuta, uma polícia moderna, uma polícia tecnológica para acompanhar a evolução do tempo e da sociedade. Desejo que Deus proteja os policiais militares, masculinos e femininos que estão agora combatendo o crime, que eles acreditem que realmente vale a pena e vale muito a pena, e que a polícia cada vez cresça mais”, concluiu o secretário Hudson

Homenagens

Para homenagear toda a Corporação, foi apresentado um vídeo gravado pela equipe de Policiais envolvidos no atendimento da ocorrência que aconteceu no interior do aeroporto Afonso Pena como forma de exemplifica a excelência do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar e, ato contínuo, os policiais envolvidos nesta ocorrência foram homenageados com diploma de Menção Honrosa com os dizeres: “A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por proposição do deputado Soldado Adriano José, concede votos de congratulações pela excepcional competência, audácia e incomum bravura no cumprimento do dever, ao conter um indivíduo em conflito com a Lei no interior do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Esta ação, notável pelos resultados conseguidos, configuram-se no exemplo dado no cumprimento do dever, conforme o Boletim de Ocorrência nº 2024/287233”.

Pelo episódio demonstrado em vídeo na sessão solene foram agraciados com a menção Honrosa a equipe de Policiais Militares composta pelo cabo Luiz Fernando Ribeiro, soldado Matheus Magalhães de Oliveira, soldado Eduarda Schutz Maziero, soldado Vandira Rejane Eugênio de Barros, soldado Rafael Santos da Cruz e soldado Michel Bezerra Henrique Rosa.

A soldado Vandira Rejane Eugênio de Barros comentou sobre o reconhecimento e seu orgulho de integrar a Polícia Militar. “ O meu interesse pela Polícia Militar foi familiar, tive influência. E assim, com o estudo, dedicação, sabendo que não seria fácil, conseguimos e estamos aqui hoje. Tenho muito orgulho do papel de defender e proteger. Como mulher, como mãe, já tinha o papel de proteger o ser e agora tendo o papel de proteger uma sociedade. Então isso é bem gratificante. É muito importante esse reconhecimento. Ainda sou recruta, sou da última turma. Então ter o nosso trabalho reconhecido dá uma estima e um apreço para continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível”.

O cabo Luiz Fernando Ribeiro contou um pouco sobre sua atividade como Policial Militar e sobre a ocorrência atendida e citada na homenagem. “Estou aí na corporação há 23 anos, meu primeiro emprego. Passei por algumas unidades dentro da Corporação, atualmente atuo no 17º batalhão. Para mim é um motivo de orgulho pertencer às fileiras da classe militar, uma Corporação que eu admiro e amo e faz parte da minha vida. Hoje ser homenageado aqui na Assembleia é muito gratificante. Sobre a ocorrência citada, foi complexa, envolveu um cidadão ali que não estava nos seus melhores dias. E a gente fica feliz pelo reconhecimento da corporação e da sociedade civil. A gente agradece muito e isso dá mais força para continuar trabalhando e desempenhando nossas funções na rua”.

Diversas comemorações já ocorreram e outras estão programadas para marcar esta data. Entre elas, a 26ª Corrida Pedestre PMPR, que acontecerá no dia 10 de agosto, e um Passeio Motociclístico seguido de um Encontro de Carros Antigos, programado para o dia 17 de agosto. Esses eventos não apenas celebram a história da Polícia Militar, mas também promovem a integração da comunidade com a PMPR, reforçando a importância da segurança pública e a valorização dos profissionais que atuam na linha de frente.