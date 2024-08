Jovem de Wenceslau Braz se destaca em competição de Jiu-Jitsu em Ourinhos

No último domingo (04), durante a primeira edição da Copa Cacto de Jiu-Jitsu, realizada no município de Ourinhos, um jovem brazense de 11 anos de idade se destacou na competição, alcançando o pódio da competição em sua primeira participação profissional no mundo das competições.

A Copa Cacto, organizada pelo Clube de Arco, Caça e Tiro de Ourinhos (Cacto) e gerenciada pela Extreme Competições, realizou sua primeira edição no último domingo. O evento reuniu mais de 1.200 atletas de mais de 50 cidades diferentes, sendo considerado o maior evento de jiu-jitsu da região.

Samuel da Silva Barbieri Reis, jovem de Wenceslau Braz que tem 11 anos de idade, foi uma das atrações do evento, alcançando o pódio da competição em sua primeira participação no mundo das competições. Disputando em nome da equipe Raminelli, Samuel disputou na categoria de 52kg, onde conquistou a medalha de prata na competição, consolidando seu esforço durante os treinamentos.

“Comecei a treinar quatro meses atrás. Quando soube da Copa Cacto, comecei a treinar mais focado e pensando em chegar ao pódio, mas não da forma em que cheguei”, afirma Samuel. O jovem atleta conta que se esforçou para participar, mas ao chegar na competição, uma situação inusitada fez com que Samuel avançasse diretamente para a partida final da competição.

“Na minha chave haviam sete oponentes, mas três desistiram logo no início e outro oponente pediu para não lutar. Com isso, avancei direto para a final, contra um oponente dois anos mais velho que eu e bem mais alto. Perdi para ele, mas consegui ser um dos finalistas da competição”, relata o jovem.

Segundo ele, além da desistência dos oponentes, seu esforço durante os treinamentos foi a chave para a classificação. “Acredito que essa colocação não foi apenas pela desistência dos outros, mas porque eu consegui resistir bastante na luta”, afirmou.

“No começo eu sentia muita vergonha, mas como eu sempre gostei do esporte, não desisti e dei continuidade aos treinamentos". Foto: Arquivo Pessoal

O jovem atleta iniciou no mundo do jiu-jitsu em abril deste ano, segundo ele, através de um antigo desejo e indicações de amigos. “Sempre gostei do jiu-jitsu, mas não sabia que tinha treinamentos aqui em Wenceslau Braz, mas através das redes sociais e dos meus amigos, descobri que tinha e já comecei a treinar”, contou Samuel.

“No começo eu sentia muita vergonha, mas como eu sempre gostei do esporte, não desisti e dei continuidade aos treinamentos. Me adaptei muito rápido com a modalidade e, no domingo, participei do meu primeiro campeonato profissional”, relatou o jovem.

Para o jovem, a conquista da medalha ficará marcada em sua trajetória, pois estreou conquistando o segundo lugar na competição que é considerada, atualmente, a maior da região.

“Me sinto contente e orgulhoso pela minha classificação. Entrei há pouco tempo no mundo de jiu-jitsu, mas sei que meus esforços foram consolidados nessa competição, que ficará marcada em minha vida”, enfatizou Samuel.

Jaellen da Silva Reis, mãe de Samuel, expressou sua felicidade e orgulho pelo filho, que, segundo ela, continuará avançando com os treinamentos, conquistando muito mais ao longo de sua trajetória.

“Sempre apoiei o Samuel e me sinto muito feliz por ele, pois se mostrou forte e corajoso. Acredito que ele vai conquistar muito mais ainda, pois vejo muito potencial nele”, afirmou Jaellen.