Governos do Codesul vão ampliar cooperação das Defesas Civis

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quinta-feira (1º) da reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), em Campo Grande (MS). Ele e os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Santa Catarina, Jorginho Melo, e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assinaram um Termo de Cooperação entre as Defesas Civis dos estados para estabelecer mecanismos de apoio mútuo. O intuito é fortalecer as ações de proteção e defesa civil.

O documento estipula como meta estruturar e potencializar iniciativas nas áreas técnica, operacional, de recursos humanos, materiais e financeiros. Dentre as ações previstas estão a promoção da troca de informações hidrometeorológicas, a cooperação técnica e operacional nas atividades de prevenção, mitigação, preparação, resposta, recuperação e reconstrução em situações de desastres.

Além disso, os estados se comprometeram a realizar exercícios simulados de mobilização para desastres e a estimular a troca de tecnologias, pesquisas científicas e informações técnicas, visando atendimento a situações extremas, como a que atingiu o Rio Grande do Sul em maio. A iniciativa também incentiva a educação ambiental relacionada às mudanças climáticas.

O governador Ratinho Junior destacou a atuação da Defesa Civil do Paraná, que foi pioneira no Brasil ao implementar a Rede Estadual de Ajuda Humanitária, um Fundo de Calamidades Públicas para apoiar os municípios para reconstrução e as contratações, em andamento, para um estudo completo de intervenção em União da Vitória, cidade com histórico de enchentes, e de novas estações de meteorologia e aperfeiçoamento do sistema de alertas.

“Isso nos permite dar uma resposta mais ágil em situações de catástrofes, facilitando a distribuição de donativos e o envio de recursos financeiros quando solicitado por autoridades locais”, disse Ratinho Junior. “O sistema de gerenciamento das atividades da Defesa Civil do Paraná foi reconhecido internacionalmente pela ONU em 2015 como um dos melhores sistemas de gestão das Américas. Certamente vamos poder contribuir muito com nossos estados irmãos”.

Para o coordenador da Defesa Civil no Paraná, coronel Fernando Raimundo Schunig, que também participou da reunião, a cooperação entre os estados vai propiciar mais agilidade nos atendimentos emergenciais. “Esse é um acordo importante e nos dá ainda mais responsabilidade nas ações da Defesa Civil de forma integrada. O documento garante mais maleabilidade e recursos para um atendimento ainda mais eficiente”, afirmou.

Durante a reunião, foi apresentado o Projeto Centro de Operações Climáticas, que busca oferecer alternativas para a gestão de desastres naturais na região, com um total de 17 metas a serem alcançadas a curto, médio e longo prazo.“É muito importante discutirmos as questões climáticas e buscarmos ferramentas para minimizar os problemas, como lamentavelmente aconteceu no Rio Grande do Sul”, avaliou o governador Ratinho Junior.

VISÃO REGIONAL

Outro foco da reunião foi a apresentação do Projeto Visão Regional 2040, que vai criar um diagnóstico regional para identificar as agendas que cada governo deve promover com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e impulsionar o desenvolvimento econômico. Essa será a primeira vez que o Codesul elaborará um planejamento estratégico desde sua fundação, estabelecendo metas até 2040, abrangendo áreas como meio ambiente, infraestrutura, saúde e educação.

"Neste plano Visão 2040 estará inserido o trabalho integrado das Defesas Civis. Queremos ter um planejamento estratégico para fazer um enfrentamento diante dos desastres climáticos. Tudo poderá ser atendido de maneira mais ágil com essa integração, funcionando como uma Força Codesul da Defesa Civil intervindo rapidamente quando houver necessidade", disse o secretário do Paraná no Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), Orlando Pessuti.

TROCA DE COMANDO

Durante o encontro foi anunciada a troca de comando no Codesul, com o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assumindo a presidência do Conselho, sucedendo Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. O Codesul, fundado em 1961, também tem como um dos seus principais feitos a criação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).