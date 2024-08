Ciclismo na natureza ganha cada vez mais adeptos na região

Pedalar pelas estradas do Paraná se tornou um hobby cada vez mais popular entre os moradores do estado. Este aumento reflete tanto uma busca por qualidade de vida e saúde quanto o prazer de explorar a paisagem rural e urbana sobre duas rodas. No entanto, a prática também traz à tona importantes questões de segurança que precisam ser abordadas para garantir a integridade dos ciclistas.

Os grupos de ciclistas têm se multiplicado, promovendo passeios organizados que muitas vezes se tornam eventos de confraternização. Para muitos, andar de bicicleta é mais do que um meio de transporte, mas sim uma paixão que oferece um escape das rotinas diárias e uma oportunidade de interação com a natureza.

Um desses ciclistas que ama o contato com a natureza e uma boa pedalada, é Nicolas da Costa, homem de 32 anos que mora na cidade de Wenceslau Braz. Em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, Nicolas compartilhou sobre sua história com o hobby.

“Desde criança sempre gostei de pedalar e trouxe isso para a minha vida. Pedalo por puro prazer, pois quando estou em cima de uma bicicleta, apreciando a natureza, me sinto livre e gosto dessa sensação”, comentou Nicolas.

Nicolas conta sobre a sua experiência com o hobby. “Faço isso por puro prazer. Portanto, nós ciclistas enfrentamos diversos desafios durante as pedaladas, desde a falta de reabastecimento de água até mesmo insegurança no trânsito. Existem motoristas que não prestam atenção no trânsito e nos causam prejuízos. Eu mesmo, já sofri dois acidentes durante pedaladas, mas não cheguei a me machucar muito”, relatou.

Pedalar regularmente oferece inúmeros benefícios à saúde, indo muito além de uma simples atividade física. Pedalar de forma regular contribui significativamente para a saúde cardiovascular, fortalecendo o coração e melhorando a circulação sanguínea.

Conforme explica o Doutor Ruan Kamilo Rodriguez Rueda, a prática do ciclismo pode ofertar inúmeros benefícios para o corpo humano, desde o fortalecimento da musculatura até a melhora do humor e da saúde mental.

“A pedalada, tanto por hobby quanto por necessidade, oferece diversos benefícios para a saúde, como o fortalecimento dos músculos, melhora a respiração, auxilia no emagrecimento, previne doenças crônicas, melhora o equilíbrio, aumenta a imunidade, diminui o estresse e melhora o humor e a saúde mental. É considerado um excelente exercício para o bem-estar físico e emocional”, explicou o Dr. Ruan.

O ciclismo nas rodovias, apesar de ser uma opção saudável e ecológica, apresenta riscos significativos. Ciclistas enfrentam perigos como colisões com veículos, condições ruins das estradas e falta de infraestrutura adequada. A visibilidade reduzida e o comportamento dos motoristas também aumentam o risco de acidentes. Para garantir a segurança, é crucial que ciclistas usem equipamentos de proteção, escolham rotas seguras, sigam as regras de trânsito e mantenham suas bicicletas em boas condições. Melhorar a infraestrutura e promover o respeito mútuo entre ciclistas e motoristas são essenciais para reduzir os acidentes e garantir um trânsito mais seguro.

O aumento do número de ciclistas nas estradas do Paraná evidencia tanto os benefícios do ciclismo quanto os desafios de segurança que precisam ser enfrentados. Pedalar é uma atividade que promove a saúde física e mental, mas é indispensável que ciclistas e motoristas compartilhem as vias com respeito e atenção. A implementação de mais infraestrutura cicloviária e campanhas educativas pode contribuir significativamente para a segurança de todos. Com os devidos cuidados, o ciclismo pode continuar a ser uma prática saudável e prazerosa para os paranaenses.