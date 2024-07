Assembleia Legislativa do Paraná decreta luto pela morte do ex-deputado Luiz Carlos Martins

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD), decretou luto de três dias pela morte do ex-deputado estadual Luiz Carlos Martins. O ex-deputado faleceu nesta segunda-feira (29) em Curitiba, aos 75 anos. Radialista de profissão, Martins estava internado desde o começo de julho, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em junho, que revelou uma bactéria alojada na válvula mitral.

O velório será realizado nesta terça-feira (30) no Espaço Ecumênico da Assembleia Legislativa, a partir das 8 horas da manhã, com a cerimônia ocorrendo até às 14 horas. Às 15 horas, uma missa será celebrada na Igreja dos Passarinhos, seguida pelo sepultamento às 16 horas no Cemitério Parque Iguaçu.

Luiz Carlos Martins iniciou sua carreira política em 1988, quando foi eleito vereador de Curitiba. Em 1990, foi eleito deputado estadual, sendo reeleito em 1994, 1998, 2002 e 2006. Tornou-se suplente em 2010, assumindo como deputado em 2013 e sendo reeleito novamente em 2014 e 2018. Em 1995, assumiu o cargo de primeiro secretário da Assembleia Legislativa, repetindo o mandato em 1997.

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, destacou a trajetória de Martins como radialista e parlamentar ao decretar luto oficial. "Com imensa tristeza nos despedimos do grande amigo, radialista e ex-deputado estadual do Paraná, Luiz Carlos Martins. Ele deixou um legado como comunicador e como homem público. Meus sentimentos aos amigos e familiares", lamentou Traiano.

O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), também expressou pesar pela perda de Martins e reconheceu a importância de seu trabalho. "É com profunda tristeza que recebi a informação do falecimento do ex-deputado Luiz Carlos Martins, uma referência dentro desta Casa de Leis. Tive o privilégio de estar ao seu lado por três mandatos como deputado estadual. A Assembleia do Paraná tem uma dívida histórica com ele por todo o seu trabalho não só como deputado, mas como radialista, sempre divulgando o Paraná", afirmou Curi.

A segunda-secretária, deputada estadual Maria Victoria (PP), ressaltou a perda de uma liderança representativa no rádio e na política. "Uma triste notícia que nos abala profundamente. O deputado Luiz Carlos Martins construiu uma trajetória inovadora e de sucesso por onde passou. Um comunicador brilhante e um deputado solidário, que estava sempre pronto a ajudar quem mais precisa. Ficam as ótimas lembranças e os ensinamentos. Meus sentimentos aos familiares e amigos", declarou Maria Victoria.