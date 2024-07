Visitas Guiadas na Assembleia Legislativa do Paraná Oferecem Imersão na História e Cultura do Estado

A Assembleia Legislativa do Paraná oferece aos visitantes uma recepção organizada pela equipe de Cerimonial, começando já na portaria. O percurso inclui uma parada no Plenarinho Deputado Luiz Gabriel Sampaio, onde é explicado o funcionamento das audiências públicas e apresentado o painel de Poty Lazarotto, de 1974, feito em madeira, representando os três poderes.

No Salão Nobre, os visitantes têm a oportunidade de apreciar obras de arte e aprender sobre a história da política e do Legislativo paranaense. Se houver sessão plenária, é possível acompanhar o trabalho dos deputados em tempo real. Caso contrário, os visitantes conhecem o Plenário, local de importantes decisões legislativas do estado. O destaque no Plenário fica para as placas solenes com os Brasões Paranaenses. Uma delas marca a Lei Imperial de 29 de agosto de 1853, com os nomes dos deputados da primeira legislatura, muitos dos quais hoje dão nome a ruas em várias cidades paranaenses, como Brigadeiro Franco, Barão dos Campos Gerais e Comendador Roseira.

Outras duas placas no plenário datam de 2003, registrando uma grande safra e crescimento industrial no Paraná, e uma central, que revela o Brasão de armas do Estado, criado por lei em 1910. O Brasão tem como figura central um Semeador, representando o trabalhador rural, e inclui três montanhas que simbolizam os planaltos paranaenses: o de Curitiba, o de Ponta Grossa e o de Guarapuava. Ao lado, o Sol Nascente e o Gavião-real demonstram a força do Paraná, enquanto ramos de Araucária destacam as riquezas naturais do estado.

Todo o acervo da Assembleia é monitorado por especialistas que verificam as condições de preservação e a necessidade de reparos nas obras de arte. As peças estão catalogadas e fazem parte do patrimônio cultural, histórico e econômico da Assembleia, revelando aspectos importantes da identidade paranaense e da história do estado.