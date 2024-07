Homem é preso por furto de dinheiro em Wenceslau Braz

Um homem foi preso na tarde da última sexta-feira (26) suspeito de furtar dinheiro em uma residência. A ocorrência foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 16h00 os policiais receberam uma denúncia de que uma residência havia sido furtada sendo subtraídos R$ 300 de uma gaveta. No local, em conversa com testemunhas, estas repassaram aos policiais as características do suspeito que já é conhecido no meio policial pela prática de crimes.

Diante da situação, a equipe realizou diligência e conseguiu localizar o suspeito. Durante busca pessoal, foi encontrado em sua posse R$ 2,6 mil em espécie, além de notas fiscais de um supermercado. Indagado sobre a situação, o homem disse que o dinheiro era da aposentadoria de sua esposa, mas em conversa com a mulher, essa relatou que recebe cerca de R$ 900 por mês.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com o dinheiro apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.