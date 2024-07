Norte pioneirense é nomeado secretário de Relações Internacionais de São Paulo

Ricardo Gomyde foi nomeado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, como o novo Secretário de Relações Internacionais da cidade, substituindo Aldo Rebelo, que deixou o cargo para coordenar a campanha de reeleição de Nunes.

Continua após a publicidade

Nascido em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, Gomyde tem uma trajetória política ligada ao estado e ao esporte, tendo sido deputado federal (1995-1999) e vereador em Curitiba (2002-2003). Durante seu mandato na capital paranaense, ele se licenciou para assumir a presidência da Paraná Esporte, autarquia estadual onde permaneceu até 2010. Posteriormente, foi assessor do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, durante o governo de Dilma Rousseff, e atuou como gestor da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.

Continua após a publicidade

Gomyde explicou como surgiu a nomeação e a importância do cargo, destacando dois eventos esportivos de grande relevância que ocorrerão nos próximos anos: a Copa FIFA de Futebol Feminino de 2027 e a candidatura de São Paulo aos Jogos Pan-americanos/Parapanamericanos de 2031. “Fui convidado pelo prefeito Ricardo Nunes e pelo ex-ministro Aldo Rebelo para coordenar as ações de São Paulo com vistas à Copa FIFA de Futebol Feminino de 2027 e da candidatura da cidade aos Jogos Pan-americanos/Parapanamericanos de 2031. Quando o ex-ministro Aldo Rebelo precisou sair da administração para integrar a campanha à reeleição do prefeito, fui chamado a assumir a Secretaria Municipal de Relações Internacionais”, afirmou Gomyde.

Com experiência como Secretário Nacional de Futebol no Ministério do Esporte e participação em grandes torneios, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, Gomyde considera uma honra trabalhar em projetos de tamanha relevância em São Paulo. “É uma honra trabalhar em projetos de tamanha relevância em uma das maiores cidades do planeta. Considero como um reconhecimento dos trabalhos que fiz à frente da Copa FIFA 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, e também do êxito que obtivemos nos oito anos gerenciando o esporte do Paraná. Mas é também uma grande responsabilidade. Teremos muito trabalho pela frente”, comentou.

O foco de Gomyde será manter o “bom trabalho realizado pelo prefeito Ricardo Nunes e pelo secretário Aldo Rebelo”, além de preparar São Paulo para a Copa Feminina, assegurando que a abertura seja na capital paulista e garantir, em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o Pan/Parapan de 2031. Ele também destacou a importância de Aldo Rebelo em sua carreira, afirmando que o ex-ministro foi fundamental para o setor produtivo e teve ótimo desempenho em todas as posições que ocupou. “Atuei com o ex-ministro Aldo Rebelo, pessoa que admiro e sigo. Aldo é um craque em todas as posições. Comandou com maestria os grandes eventos e teve ótimo desempenho em todas as posições onde foi escalado”, concluiu Gomyde.