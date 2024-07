Municípios da região terão debate sobre turismo com os candidatos

Com o intuito de estimular a inserção do turismo nos planos de governo e de conhecer as propostas dos candidatos para o desenvolvimento da atividade turística nos municípios da região para os próximos próximos anos, a Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais - Adetur Campos Gerais promove, a partir do próximo mês, a ação “Turismo em Debate”. Será realizado um debate com os candidatos às Prefeituras Municipais em cada um dos doze municípios associados à Instância de Governança Regional (IGR) de Turismo.

Empresário do setor e presidente da Adetur, Guilherme Forbeck, destaca a ação da IGR, pela terceira vez consecutiva, para o fortalecimento do setor. "Trazermos o turismo para as discussões eleitorais é fundamental, pois assim cada eleitor poderá conhecer as propostas dos candidatos e fazer uma escolha mais consciente”, avalia. “Essa iniciativa também pode trazer mais segurança para os investidores do turismo, que já terão ideia de quais rumos a atividade tomará no município com a eleição de um ou outro candidato", completa.

O “Turismo em Debate” foi apresentado para os gestores municipais de turismo durante reunião da Adetur na última terça-feira em Tibagi. “Além do engajamento dos candidatos, buscamos a participação efetiva da população, principalmente, para aqueles que atuam, direta ou indiretamente com o turismo”, antecipa a gerente executiva da Adetur, Karen Kobilarz.

O primeiro debate previsto será realizado em Ponta Grossa, no dia 22 de agosto na Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG). No município polo, a intenção é ainda destacar o trabalho que vem sendo realizado pelo Grupo de Trabalho do Destino Turístico Inteligente em Transformação.

Dinâmica dos debates

Após abertura e explicação das regras, serão cinco rodadas de perguntas aos candidatos. Todos respondem. Três perguntas serão elaboradas pela Adetur Campos Gerais, após consulta com o trade do turismo. Outras duas serão realizadas por integrantes da plateia. “As questões da Adetur são enviadas previamente aos candidatos. Queremos balizar as informações, e também colaborar para as suas propostas nos Planos de Governo”, esclarece Karen.

Ao final dos debates, os candidatos são convidados a assinar uma Carta de Compromisso pelo fortalecimento da atividade turística regional. “Estamos em um momento de crescimento do turismo. A intenção é continuar nessa crescente, e não retroceder. E para isso precisamos do comprometimento dos próximos prefeitos”, finaliza a gerente da Adetur.

Confira a agenda do Turismo em Debate que começa em Ponta Grossa no dia 22 de agosto às 19h30; em Carambeí no dia 27 de agosto a partir das 17h00, em Castro no dia 27 de agosto a partir das 19h30, em Sengés no dia 29 de agosto a partir das 17h00, no mesmo dia em Jaguariaíva a partir das 19h30, em Porto Amazonas no dia 03 de setembro a partir das 17h00, no mesmo dia em Palmeira a partir das 19h30, no dia 05 de setembro em Piraí do Sul as 17h00 e em Arapoti a partir das 19h30, no dia 17 se setembro a partir das 19h30 em Tibagi, e 19 de setembro em Ortigueira a partir das 17h00 e a partir das 19h30 em Imbaú. Os locais dos debates serão divulgados previamente.