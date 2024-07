Carreta tomba e derrama carga de óleo na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na manhã da segunda-feira (22) mobilizou equipes de regaste após uma carreta carregada com óleo de soja tombar e derramar parte da carga. A situação foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 10h30. Um caminhoneiro de 22 anos conduzia uma carreta Scania com dois semirreboques carregados com óleo de soja quando, na altura do km 392, acabou perdendo o controle da direção e tombou o veículo as margens da rodovia. Felizmente, o caminhoneiro não ficou ferido.

Devido ao derramamento da carga, as equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, agentes do IAT (Instituto Água e Terra) e da seguradora responsável pela carga para contenção do vazamento e limpeza do local.

Frente aos fatos, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual tomou as providências cabíveis a situação.