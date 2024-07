Acidente entre carro e carreta na PR-092 deixa idoso em estado grave

Uma colisão envolvendo um carro e uma carreta registrado na tarde desta segunda-feira (22) deixou quatro pessoas feridas, entre elas, um idoso em estado grave. A situação foi registrada na PR-092 no trecho que passa pelo município de Quatiguá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h00 no trecho da rodovia que passa pelo perímetro urbano de Quatiguá.

Conforme os relatos colhidos pelos policiais, o condutor veículo Fiat Uno transitava pela rodovia no sentido Siqueira Campos a Quatiguá quando realizou uma conversão a esquerda para entrar no trevo de acesso a cidade, momento em que acabou sendo atingido por uma carreta que seguia logo atrás.

No uno estavam quatro pessoas, entre elas o condutor do veículo, um homem de 68 anos que teve ferimentos médios, um homem de 61 anos com ferimentos graves, uma mulher de 54 anos com ferimentos médios e uma jovem de 28 anos também com ferimentos médios. Já o condutor da carreta não se feriu.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local orientando o trânsito e tomando as providências cabíveis ao caso.