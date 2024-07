Filho é preso após espancar e roubar R$ 6 mil do próprio pai

Um jovem foi preso após espancar o próprio pai para roubar dinheiro da vítima. O crime foi registrado no município de Nova Santa Bárbara no último sábado (20).

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h00 os policiais receberam um chamado para comparecer ao hospital do município após um homem de 63 anos dar entrada no Pronto Atendimento com ferimentos graves. Diante do chamado, os agentes foram a unidade de Saúde para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, em contato com a vítima, este passou a relatar que o filho é usuário de drogas e chegou em sua residência por volta das 23h00 e passou a lhe agredir com socos e chutes até que o idoso desmaiou e só acordou na manhã do dia seguinte percebendo que o filho havia levado uma quantia de R$ 6,5 mil que estavam na residência.

Frente aos fatos, os policiais foram até a casa da vítima onde encontraram o suspeito. Durante revista pessoal, foi encontrado em sua posse uma quantia de R$ 1,6 mil que o agressor assumiu ter pego de seu pai. Ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil.