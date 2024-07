Motorista fica ferido ao capotar carro na PR-092

Um motorista ficou ferido após capotar o veículo que ele conduzia na rodovia PR-092. O acidente aconteceu na noite do domingo (21) no trecho que passa pelo município de Quatiguá, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o homem de 31 anos conduzia um automóvel Fiat Pálio no sentido Siqueira Campos a Quatiguá quando, na altura do km 295, acabou perdendo o controle da direção e capotou o veículo as margens da rodovia.

Continua após a publicidade

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhada ao hospital municipal de Quatiguá para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis a situação.