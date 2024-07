Atletas da região conquistam ouro e bronze no atletismo dos Jogos Escolares do Paraná

Na última terça-feira (16), as jovens atletas Maria Clara Torres e Maria Eduarda Mascarenhas Rodrigues, alunas do Colégio Estadual Miguel Dias, de Joaquim Távora, brilharam no atletismo dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS). Sob a orientação da treinadora Eidilia Maria Mascarenhas, as atletas conquistaram medalhas de ouro e bronze.

Continua após a publicidade

Entre os dias 14 e 16 de julho, em Campo Mourão, foram realizadas as provas finais dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) destinadas aos atletas de 12 a 14 anos de idade, que disputaram entre as mais variadas modalidades esportivas, entre elas, o atletismo feminino, onde as estudantes conquistaram o pódio nas provas de 800 e 2 mil metros.

Continua após a publicidade

Maria Clara Torres, atleta desde os 11 anos de idade, conquistou a medalha de ouro na prova de 800 metros, destacando-se pela sua velocidade e resistência. A jovem atleta, que já foi campeã em diversas outras competições, se sentiu realizada por conquistar algo no qual se dedicou intensamente.

“Me sinto muito feliz por conquistar o primeiro lugar na prova, pois me dediquei muito para chegar a esse resultado”, comenta a atleta. Maria Clara ressalta a importância do trabalho da treinadora Eidilia Maria, que, segundo ela, foi uma peça importante em seu desempenho.

“Acredito que se não fosse pelo trabalho da treinadora, da ajuda dela e também de toda a minha dedicação, eu não conseguiria ter chegado até aqui e obtido esse resultado que ficará marcado em minha vida”, acrescentou Maria Clara.

Para ela, a experiência de ser a Campeã Paranaense de Atletismo Feminino, é uma sensação única e resultado de muito esforço. “Foi uma sensação única. É uma experiência muito boa conseguir chegar até aqui, pois trabalhamos duro para chegar até esse resultado”, enfatizou a atleta.

Com esse resultado, Maria Clara foi consagrada Campeã Paranaense da modalidade e representará o Estado do Paraná no Campeonato Brasileiro, que deve acontecer na cidade de Recife.

Já Maria Eduarda Mascarenhas, atleta desde os sete anos de idade, garantiu a medalha de bronze na prova dos 2 mil metros, se consagrando a terceira melhor atleta do Paraná.Com muita dedicação e esforço da jovem, ela conseguiu garantir seu lugar no pódio, mostrando sua capacidade de enfrentar longas distâncias com eficiência.

“Entrei no JEPS com 12 anos de idade, mas comecei a treinar aos sete anos de idade. Desde que entrei nesse mundo, desejei grandes resultados. Este ano, entrei mais focada e treinei muito para chegar no nível paranaense, e consegui o terceiro lugar do pódio”, comenta a jovem.

Maria Eduarda expressa gratidão pelo resultado, mas comenta que ainda está em busca de um resultado maior. “Estou feliz com o meu resultado, é uma sensação muito gratificante, mas sei que com mais esforço e com o apoio da minha família, posso melhorar”, enfatizou Maria Eduarda.

A treinadora, Eidilia Maria Mascarenhas, também é professora de Educação Física e mãe de Maria Eduarda. Para ela, é um orgulho imenso acompanhar de perto o resultado de suas atletas.

“Me sinto realizada por poder ajudar essas meninas a chegarem aonde chegaram. Nos preparamos por um ano para participar do JEPS, realizamos treinos intensos e firmes para alcançar um bom resultado. E foi o que conseguimos. Me sinto orgulhosa por acompanhar de perto a evolução delas”, enfatizou a treinadora.

Com esses resultados, o Colégio Estadual Miguel Dias foi consagrado como o terceiro melhor colégio do Paraná na modalidade de Atletismo Feminino. As conquistas destas atletas mostram que, com esforço, dedicação e apoio, é possível alcançar grandes resultados.