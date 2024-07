Dupla que praticava crimes no Norte Pioneiro morre em confronto com a PM

Dois indivíduos suspeitos de praticar crimes na região do Norte Pioneiro morreram durante uma operação da Polícia Militar deflagrada na cidade de Londrina, região Norte do Estado. O confronto entre os policiais e os suspeitos aconteceu na manhã desta quinta-feira (18).

De acordo com as informações divulgadas pela PM, equipes do 2º Batalhão de Jacarezinho com apoio de policiais do 5º Batalhão da PM de Londrina deflagraram uma operação para cumprir mandados de prisão contra suspeitos que estariam escondidos no Residencial Abussafe.

Após realizar o monitoramento do local e confirmar a presença dos suspeitos, os policiais tentaram realizar a abordagem dos criminosos que resistiram as ordens e, segundo a PM, apontaram armas para os policiais que revidaram. Com isso, os dois suspeitos foram atingidos e ficaram feridos. Equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas os dois suspeitos morreram no local do confronto.

A equipe da PM divulgou que os suspeitos foram identificados como Winter Ramos Dionísio, de 23 anos, e Gustavo França Martins. Os dois tinham mandados de prisão por crimes de homicídio e atuavam em crimes registrados nos municípios de Jacarezinho e Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

Na residência dos suspeitos, os policiais encontraram drogas, armas, documentos falsos, chips e aparelhos de celular.

Os objetos apreendidos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil e o caso segue sendo investigado.