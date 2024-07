Lupion defende que carne na cesta básica sem imposto é essencial

O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), comentou a inclusão de carne e outras proteínas na cesta básica nacional com imposto zero. Segundo Lupion, desde a primeira reunião sobre o tema, a FPA deixou claro que votaria, em sua totalidade, no destaque do Partido Liberal (PL) para incluir a carne na cesta básica. A decisão foi considerada essencial pela bancada e pela Câmara dos Deputados.

A inclusão das proteínas animais no texto final do relator Reginaldo Lopes (PT-MG) ocorreu minutos antes da votação no Plenário, evitando uma votação que poderia constranger muitos parlamentares. A FPA estava pronta para colocar os votos dos seus mais de 300 deputados no painel, assegurando que as famílias brasileiras não paguem mais caro pela carne com a promessa de devolução de recursos por meio de um "cashback" proposto pelo governo.

Lupion destacou que a FPA, desde a votação da PEC da reforma tributária no ano passado, já tinha o compromisso de incluir as proteínas animais na cesta básica com alíquota zerada. Em março deste ano, a Frente apresentou o projeto PLP 35/2024 para regulamentar a cesta básica antes mesmo das medidas do governo federal chegarem ao Congresso Nacional.

No dia da votação, quarta-feira (10), a FPA trabalhou desde as primeiras horas da manhã para incluir não apenas a carne, mas também outras pautas importantes para o setor agro na regulamentação da reforma tributária. As negociações beneficiaram setores como a produção de biodiesel, cooperativismo, óleo de milho e farinha de aveia, que foram incluídos na cesta básica com imposto zero, além da produção de insumos agropecuários.

Lupion reforçou a responsabilidade da FPA em representar o produtor rural e todo o setor produtivo, que corresponde a um terço da economia brasileira e cerca de 30% dos empregos no país. Ele ressaltou a importância de garantir que nem o consumidor nem o produtor rural paguem uma conta que não é sua.