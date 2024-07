Motorista fica ferida após bater em carros parados no acostamento

Um acidente de trânsito registrado na tarde do domingo (14) deixou uma pessoa ferida na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a condutora de um automóvel GM Onix seguia pela rodovia quando acabou atingindo uma VW Parati e um Fiat Pálio que estavam estacionados no acostamento.

Devido ao impacto, a mulher de 31 anos ficou ferida. Ela foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Andirá para receber atendimento Médico não sendo possível realizar o teste do etilômetro.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.