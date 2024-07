Idosa desmaia e suspeito é preso após esfaquear homem em Tomazina

Duas pessoas ficaram feridas e um homem foi preso na manhã deste domingo (14) no município de Tomazina, no Norte Pioneiro. Uma das vítimas foi esfaqueada pelas costas.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, por volta das 11h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde uma mulher informou que seu irmão estava descontrolado ameaçando ela e a família. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que o suspeito chegou em casa dizendo que havia esfaqueado uma pessoa na rua. Com isso, sua irmã saiu a procura da vítima e encontrou um homem sangrando e pedindo por ajuda. Devido ao risco para as pessoas que estavam no local, o suspeito foi algemado e colocado na viatura.

Em contato com a vítima, esta relatou que estava sentada na calçada quando sentiu golpes perfurando suas costas. Uma senhora que seria familiar do suspeito passou mal com a confusão e acabou desmaiando. Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital para receber atendimento médico. De acordo com a equipe médica, a vítima foi atingida por quatro facadas sendo que uma delas por pouco não perfurou sua artéria, o que poderia ser fatal.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.