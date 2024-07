Jaguatirica é encontrada morta na PR-092 entre Siqueira Campos e Wenceslau Braz

Uma Jaguatirica foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (15) as margens da rodovia PR-092 em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, o corpo do animal estava as margens da rodovia no trecho que liga os municípios de Siqueira Campos a Wenceslau Braz. Ainda conforme populares, o animal foi visto próximo a fábrica de Pneus da ProTork.

Até o momento, não se sabe se a causa da morte da Jaguatirica que pode ter sido atropelada devido estar próximo a rodovia.

A jaguatirica, ou ocelote (Leopardus pardalis), é um mamífero carnívoro da família dos felídeos e tem dez subespécies. É encontrada desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, habitando diversos ambientes, inclusive até 1200 metros de altitude. Porém, foi extinta em algumas áreas de sua distribuição. Seu parente mais próximo é o gato-maracajá (L. wiedii).