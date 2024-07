Silo de grãos desaba em Tomazina e mata motorista que carregava caminhão

O motorista, natural de Piraí do Sul, nos Campos Gerais, aguardava o carregamento do caminhão no momento do acidente e morreu no local. Foto Corpo de Bombeiros

Uma explosão de um silo de grãos em Tomazina, no Norte Pioneiro, deixou um caminhoneiro soterrado nesta quinta-feira (04). O motorista, natural de Piraí do Sul, nos Campos Gerais, aguardava o carregamento do caminhão no momento do acidente e morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Siqueira Campos foram rapidamente acionadas para resgatar o motorista, que de acordo com informações, trata-se de José Dirceu Mendes de 70 anos. Segundo os bombeiros, o caminhoneiro estava posicionado próximo ao silo, que explodiu subitamente enquanto esperava a carga.

O caminhoneiro era funcionário de uma empresa de transporte de grãos de Piraí do Sul, especializada em movimentação de cereais. Ele parou o caminhão sob o silo para carregar, quando ocorreu a explosão que o deixou soterrado pelos grãos.

As causas da explosão começaram a ser investigadas pela polícia civil. A empresa de transporte ainda não se pronunciou sobre o acidente.