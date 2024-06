Acidente entre carro e carreta mata mulher na PR-092

Um grave acidente de trânsito entre um carro e uma carreta, registrado na manhã do domingo (23), tirou a vida de uma mulher na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 10h30 na altura do km 304. Segundo os relatos colhidos pelos policiais, uma carreta DAF/XF 530 seguia no sentido Joaquim Távora quando acabou se envolvendo em uma colisão frontal com um GM Onix que transitava no sentido contrário.

Com a violência do impacto, uma mulher de 30 anos que conduzia o veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da carreta, um homem de 49 anos, teve ferimentos, foi socorrido e encaminhado ao hospital de Joaquim Távora para receber atendimento médico.

O local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima e realizar a perícia no local. As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.