Colisão entre carro e caminhão deixa homem e criança feridos na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na madrugada do último sábado (15) deixou duas pessoas feridas na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão envolvendo um automóvel GM Ônix e um caminhão VW 24.250 aconteceu por volta da 01h30 no trecho da rodovia que liga os municípios de Joaquim Távora a Quatiguá.

Segundo os relatos colhidos no local, o automóvel seguia de Joaquim Távora para Quatiguá quando, na altura do km 303, acabou se envolvendo em uma colisão com o caminhão que transitava no sentido contrário. Com o impacto, o homem de 40 anos que conduzia o veículo teve ferimentos sendo socorrido e encaminhado ao hospital de Joaquim Távora para receber atendimento médico. Uma menina de oito anos que estava no veículo também ficou ferida e foi levada ao Pronto Socorro. Já o caminhoneiro não se feriu e o teste do etilômetro resultou em zero para o consumo de álcool.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.