Professor é denunciado por assédio sexual contra aluna de 15 anos

O Ministério Público do Paraná, por meio da Comarca de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, denunciou um professor da Rede Estadual de Ensino suspeito de assediar sexualmente uma estudante de 15 anos. Com isso, o docente foi afastado de suas atividades.

A denúncia foi feita as autoridades pela mãe da menina após o professor enviar para estudante mensagens de cunho sexual através de aplicativos de redes sociais. Após a denúncia vir à tona, outras alunas também denunciaram o comportamento inadequado do professor sendo, inclusive, o caso relatado a direção da escola. Segundo relatos das jovens, o professor falava palavrões e fazia comentários de conotação sexual.

O caso chegou ao Ministério Público que ofereceu denúncia contra o professor. Com isso, ele foi suspenso parcialmente de suas atividades, principalmente as que envolvam crianças e adolescentes. Além disso, ele está proibido de manter contato com a vítima, seus familiares e demais pessoas que sejam consideradas testemunhas na investigação. O Ministério Público ainda pede que o professor seja condenado por assédio sexual e pague indenização que não seja inferior a R$ 60 mil para vítima.

Caso alguém esteja sendo vítima de assédio sexual, as denúncias podem ser feitas diretamente a 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio através do telefone (43) 3524-2282 ou pelo email [email protected].